Calcio, la Lega Serie A ha deciso: 5000 spettatori per la 22^ e 23^ giornata (Di sabato 8 gennaio 2022) Solo 5000 tifosi allo stadio nella 22ma e 23ma giornata di Serie A di Calcio. È stata questa la decisione presa nel corso dell’Assemblea di Lega Serie A. I 20 club hanno votato all’unanimità questo provvedimento. Si “salvano”, dunque, i match di domani, che si svolgeranno con la ridefinita capienza al 50%, così come accadrà anche per la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus in programma mercoledì a San Siro. Nel frattempo, la Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali. Come riporta l’ANSA, infatti, il TAR del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega e dunque i giocatori negativi di Udinese, Torino e Salernitana non sono più ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Solotifosi allo stadio nella 22ma e 23madiA di. È stata questa la decisione presa nel corso dell’Assemblea diA. I 20 club hanno votato all’unanimità questo provvedimento. Si “salvano”, dunque, i match di domani, che si svolgeranno con la ridefinita capienza al 50%, così come accadrà anche per la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus in programma mercoledì a San Siro. Nel frattempo, laA ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali. Come riporta l’ANSA, infatti, il TAR del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione allae dunque i giocatori negativi di Udinese, Torino e Salernitana non sono più ...

