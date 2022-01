Cagliari, doppio colpo immediato: arriva anche il nuovo attaccante (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo l’affare Lovato, il calciomercato del Cagliari potrebbe entrare nel vivo già nel corso dei prossimi giorni. Resta viva l’idea Calafiori, quasi certo l’affare Goldaniga, ma attenzione alle strategie per l’attacco Dopo aver chiuso l’affare Lovato, il Cagliari è pronto a puntare con forte decisione anche su Goldaniga. Il centrale del Sassuolo potrebbe vestire la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo l’affare Lovato, il calciomercato delpotrebbe entrare nel vivo già nel corso dei prossimi giorni. Resta viva l’idea Calafiori, quasi certo l’affare Goldaniga, ma attenzione alle strategie per l’attacco Dopo aver chiuso l’affare Lovato, ilè pronto a puntare con forte decisionesu Goldaniga. Il centrale del Sassuolo potrebbe vestire la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Per la Samp riparte la battaglia: con il Cagliari (6 gennaio, Marassi, 12.30) tre punti che valgono il doppio! https://t.co… - FarodiRoma : Per la Samp riparte la battaglia: con il Cagliari (6 gennaio, Marassi, 12.30) tre punti che valgono il doppio! - Erjon100 : @bayarali3 @Zuheir_shammasi Barella non è un regista e un incursore , calhanlogu alleggerisce brozovic, è più diffi… - OdeonZ__ : Ielpo: 'Con Ranieri il doppio salto. A Natale ci regalò delle campane, come al Leicester' - sportli26181512 : Ielpo: 'Con Ranieri il doppio salto. A Natale ci regalò delle campane, come al Leicester' -