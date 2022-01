Burioni sull’obbligo vaccinale over 50: “Multa da 100 euro come due divieti di sosta” (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen – L’obbligo vaccinale comporterebbe una Multa da 100 euro equivalente a “due divieti di sosta”, dice polemicamente Roberto Burioni pubblicato dall’Ansa. Ma le discussioni sulle sanzioni sono ampie. Obbligo vaccinale e Multa da 100 euro: Burioni contesta La sanzione una tantum da 100 euro per gli inoccupati over 50 è dunque già oggetto di polemiche. Roberto Burioni, su Twitter, è tra chi le lancia: “Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una Multa (100 euro) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41 euro x 2) rende l’obbligo stesso una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 gennaio 2022) Roma, 8 gen – L’obbligocomporterebbe unada 100equivalente a “duedi”, dice polemicamente Robertopubblicato dall’Ansa. Ma le discussioni sulle sanzioni sono ampie. Obbligoda 100contesta La sanzione una tantum da 100per gli inoccupati50 è dunque già oggetto di polemiche. Roberto, su Twitter, è tra chi le lancia: “Dare a chi evade l’obbligouna(100) una tantum più o meno equivalente a duedi(41x 2) rende l’obbligo stesso una ...

