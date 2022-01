Bundesliga, che rimonta del Borussia Dortmund: dal 2-0 al 2-3 contro l’Eintracht (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2022 del Borussia Dortmund si apre con una spettacolare rimonta dal 2-0 al 2-3 contro l’Eintracht Francoforte. Dopo la sconfitta di dicembre contro l’Hertha, Haaland e compagni vanno sotto di due reti nel primo tempo ma ribaltano il risultato nella ripresa. Beffa per gli uomini di Glasner che mancano l’appuntamento con la quarta vittoria consecutiva in campionato. Al 15? c’è la rete del vantaggio dei padroni di casa. Sugli sviluppi di una punizione del solito Kostic, c’è la deviazione vincente di Borrè che ruba il tempo a tutta la difesa giallonera e firma la rete del vantaggio. Dieci minuti dopo c’è il raddoppio: al 24? Reus recupera un pallone in area ma lo gestisce male, favorendo il diagonale di Borré, autore della doppietta che illude i padroni di casa. E’ fin troppo tardiva la ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Il 2022 delsi apre con una spettacolaredal 2-0 al 2-3Francoforte. Dopo la sconfitta di dicembrel’Hertha, Haaland e compagni vanno sotto di due reti nel primo tempo ma ribaltano il risultato nella ripresa. Beffa per gli uomini di Glasner che mancano l’appuntamento con la quarta vittoria consecutiva in campionato. Al 15? c’è la rete del vantaggio dei padroni di casa. Sugli sviluppi di una punizione del solito Kostic, c’è la deviazione vincente di Borrè che ruba il tempo a tutta la difesa giallonera e firma la rete del vantaggio. Dieci minuti dopo c’è il raddoppio: al 24? Reus recupera un pallone in area ma lo gestisce male, favorendo il diagonale di Borré, autore della doppietta che illude i padroni di casa. E’ fin troppo tardiva la ...

