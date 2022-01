Bufera Gf vip | dopo la puntata Barù si scaglia contro Katia e le da della raccomandata | “Il razzismo non è questione di generazione”

Leggi su cityroma

(Di sabato 8 gennaio 2022) GF Vip: nella notte lacrime e liti Basciano-Sophie,bacchetta Signorini.lal’ex tronista ha affrontato l’ex corteggiatore per il tradimento con Gianmaria, a cui è andato il voto come preferito. La notte postal Grande Fratello Vip 6 è sempre molto movimentata, maunaimportante come quella di ieri lo è stata ancora di più. Importante si fa per dire, perché è opinione di molti che il rimprovero di Signorini e del GF Vip stesso ai concorrenti sia stato troppo leggero. Nessun provvedimento preso, verso nessuno, e in alcuni momenti Signorini ha anche difesoRicciarelli, anziché rimproverarla. Insomma, Il conduttore e la produzione del Gf Vip hanno usato la mano morbida, troppo morbida, ma il messaggio dovrebbe essere arrivato ...