Brozovic-Inter | è fumata bianca per il rinnovo | tutti i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di sabato 8 gennaio 2022) Come riportato da Nicolò Schira, l’e Marcelohanno trovato l’accordo definitivo per ildi contratto del centrocampista che, ad oggi, rappresenta uno degli insostituibili di mister Inzaghi.Inizialmente c’era un po’ di pessimismo in casariguardo il suo: la richiesta era di 7 milioni netti a stagione, cifra non da poco ma allo stesso non irraggiungibile per il club. Con un contratto in scadenza nell’estate del 2022, l’non può permettersi di perdere a parametro 0 un giocatore come, perno chiave del gioco della squadra e perfetto equilibratore. Per questo motivo, le due parti si sono venute ...