Borja Mayoral guarito dal Covid: buone notizie per la Roma (Di sabato 8 gennaio 2022) . L'attaccante sarà a disposizione per la Juventus Arrivano buone notizie in casa Roma alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus. Dopo la positività riscontrata al suo rientro dalle vacanze natalizie a Dubai, Borja Mayoral è infatti tornato negativo. L'attaccante giallorosso, che si è negativizzato nel pomeriggio di oggi, ha sostenuto regolarmente l'allenamento di rifinitura prima della gara contro la Juventus e sarà quindi a disposizione di Mourinho per la partita di domani all'Olimpico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

