Advertising

petergomezblog : Manovra, salta il bonus psicologo. Presidente dell’Ordine: “Fondi stoppati dal Tesoro come se il sostegno psicologi… - gianpi36590925 : RT @SkyTG24: Bonus psicologo escluso dalla legge di Bilancio, parte petizione per reintrodurlo - gabrielepx : RT @SkyTG24: Bonus psicologo escluso dalla legge di Bilancio, parte petizione per reintrodurlo - adapallai : RT @SkyTG24: Bonus psicologo escluso dalla legge di Bilancio, parte petizione per reintrodurlo - SkyTG24 : Bonus psicologo escluso dalla legge di Bilancio, parte petizione per reintrodurlo -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus psicologo

Le altre richieste sul tavolo Spuntano inoltre richieste rimaste in sospeso dopo la legge di bilancio, come quella di un, con tanto di petizione online. E fonti Pd ricordano che a ...Seppur non risolutivo è stata una beffa ed un'occasione mancata non approvare il. Il segno che non è vero che è andato tutto bene. Tornare al via. La carta imprevista che nessuno ...Sul tavolo nuovi aiuti per circa due miliardi ai settori colpiti dalle chiusure natalizie. Ma per i partiti della maggioranza è troppo poco ...La Legge di Bilancio ha cancellato il Bonus psicologo per l'accesso alla terapia per i meno abbienti. Per questo è partita una petizione per reintrodurlo.