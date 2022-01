Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti sabato 8 gennaio

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2022. Va avanti il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha reso noti i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata dinel dettaglio si registrano 48.808 nuovi, 20, 17.351, 55.739 tamponi molecolari, 237 (+3) ricoverati in terapia intensiva, 2.607 (-17) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni dell'#8gennaio #Coronavirus #Covid_19 - MilanoInForma : Bollettino coronavirus, i dati di sabato 8 gennaio a Milano e in Lombardia - infoitinterno : Covid oggi Lombardia e Italia, bollettino 8 gennaio: contagi, morti e ricoveri coronavirus - russopino65 : RT @rik_musmeci: @ricpuglisi “Ospedali al collasso” “Mai così prima d’ora” Ieri in Lombardia : area medica al 20% e terapie intensive al 1… - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 8 gennaio: I numeri su contagi, ricoveri e morti… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

I numeri sono contenuti neldi aggiornamento quotidiano diffuso dalla regione, sulla ...FRIULI VENEZIA GIULIA Oggi in Friuli Venezia Giulia su 10.443 tamponi molecolari sono stati ...In attesa delcovid regionale di sabato 8 gennaio 2022, che sarà pubblicato dal ministero della Salute ... Il 7 gennaio sono state trovate altre 18.667 persone positive al covid in, ...A livello territoriale, spiccavano ancora i 6.384 nuovi casi del Milanese, quasi la metà dei quali (3.067) relativi al capoluogo. In Lombardia positivo 1 tampone su 4. Ieri erano 18.667 i nuovi positi ...I numeri su contagi, ricoveri e morti dalle regioni: da Lombardia a Campania, dal Lazio al Veneto, dal Piemonte alla Sicilia ...