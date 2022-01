Bollettino Covid: quasi 200mila nuovi casi. Triplicate le prime dosi per gli over 50 (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 197.552 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 108.304. Le vittime sono invece 184, in calo rispetto a ieri, quando erano state 223. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono 1.220.266. Ieri erano stati 492.172. Il tasso di positività è al 16,2%, in calo rispetto al 22% di ieri. Sono 1.557 i pazienti in terapia intensiva, 58 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 154. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.930, cioè 339 in più rispetto a ieri. Sono 1.818.893 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 144.822 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.281.297 e i morti 138.881. I dimessi e i guariti ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Sono 197.552 icontagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 108.304. Le vittime sono invece 184, in calo rispetto a ieri, quando erano state 223. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono 1.220.266. Ieri erano stati 492.172. Il tasso di positività è al 16,2%, in calo rispetto al 22% di ieri. Sono 1.557 i pazienti in terapia intensiva, 58 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 154. I ricati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.930, cioè 339 in più rispetto a ieri. Sono 1.818.893 gli attualmente positivi alin Italia, 144.822 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia itotali sono 7.281.297 e i morti 138.881. I dimessi e i guariti ...

