Bimbo tocca il cuore di Gesù per mezzo della sua Mamma | A Lourdes accade il Miracolo (Di sabato 8 gennaio 2022) Una supplica, un grido, una vera e propria invocazione che, a soli 10 anni, un bambino fa. È diretta a Gesù come se fosse a un suo amico. Una spontaneità mai vista prima, segno di vera fede e di certezza che Lui l’avrebbe ascoltato. Un racconto che fa pensare e riflettere, a cui fa da L'articolo Bimbo tocca il cuore di Gesù per mezzo della sua Mamma A Lourdes accade il Miracolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 8 gennaio 2022) Una supplica, un grido, una vera e propria invocazione che, a soli 10 anni, un bambino fa. È diretta acome se fosse a un suo amico. Una spontaneità mai vista prima, segno di vera fede e di certezza che Lui l’avrebbe ascoltato. Un racconto che fa pensare e riflettere, a cui fa da L'articoloildipersuailproviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Bimbo tocca il cuore di Gesù per mezzo della sua Mamma | A Lourdes accade il Miracolo - greygooseonice : @albertiradiopop Era chiaro (ma ogni volta tocca sottolinearlo, che qui appena ricordi cosa era il Conte 2 ti danno del bimbo di Draghi) - laurasassi12 : @CooBooBoo @RossaGiada Si sono cazzi suoi... E pure del povero bimbo che la vede pomiciarsi con i maschi!! Che schi… - voglioungelatoo : RT @miperdoinshawn: BOLUM 9 #YARGI . . . . . . . . . si ma nessuno mi aveva detto che la scena in cui lei gli tocca la cicatrice sul fianc… - miperdoinshawn : BOLUM 9 #YARGI . . . . . . . . . si ma nessuno mi aveva detto che la scena in cui lei gli tocca la cicatrice sul f… -