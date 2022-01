Biathlon | la Norvegia vince la staffetta mista a Oberhof | Italia settima

(Di sabato 8 gennaio 2022) Secondo giorno di gare nella tappa di Coppa del Mondo diin quel di(Germania). Un appuntamento significativo nel percorso che porterà atlete e atleti a sublimare la propria stagione nelle Olimpiadi Invernali di Pechino, ma anche in prospettiva dei Mondiali 2023 che si terranno in questa sede per la seconda volta nella storia, ricordando la prima edizione del 2004. Il borgo della Turingia è stato teatro quest’oggi dellain un contesto nel quale le difficoltà al poligono sono un tratto caratterizzante. Sono note le difficoltà di gestione delle risorse energetiche, infatti, tra frazioni di fondo e serie di tiro. La vittoria è andata alla formazione norvegese, confermatasi la migliore nel contesto di gara odierno. Il quartetto formato da Tarjei Boe, Johannes Thignes Boe, Ingrid Landmark ...

Advertising

OA_Sport : #BIATHLON La Norvegia si aggiudica la staffetta mista a Oberhof, Italia settima sulle nevi tedesche - vitasportivait : ???? #Biathlon | #OBE22 ???? Alla Norvegia ???? la staffetta mista! ???? I fratelli Boe insieme a Tandrevold e Roeiseland… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Italia prova a sorprendere tutti nella staffetta mista di Oberhof dalle 12.15 - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta mista Oberhof 2022 in DIRETTA: Norvegia e Francia favorite Italia outsider - #Biathlon… - vitasportivait : ???? #Biathlon | #OBE22 ???? Marte Olsbu #Røiseland ???? conquista la sua vittoria numero 1??1?? in una sprint di Coppa… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Norvegia

... valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di. Quarta gara in programma sulle piste ...22 - Se ne va lache ha 8.8 di vantaggio sulla Svezia, 11.6 sulla Russia, 14.7 sulla Germania, ...Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta mista della Coppa del Mondo diin programma ad Oberhof, in Germania : oggi, sabato 8 gennaio, alle ore 12.15 , proseguirà la quinta tappa del circuito maggiore della stagione 2021 - 2022. Per l'Italia saranno questi i ...La prima staffetta mista della stagione, unica a precedere l'appuntamento olimpico che si disputerà a frazioni invertite, è appannaggio della Norvegia che ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 14.45 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA STAFFETTA MISTA 13.50 Il nostro live termina qui, grazie per av ...