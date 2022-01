Bianchi sfida De Luca sul rientro in classe: "Pronti a impugnare la sua ordinanza" (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - L'ordinanza della Campania sulla chiusura delle scuole della regione è "in esplicito contrasto con la norma in vigore dall'agosto 2021", che permette a Regioni e sindaci interventi "soltanto nelle zone rosse e per casi mirati". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, intervistato da SkyTg24, che ha aggiunto: "Siamo nelle condizioni di procedere impugnando l'atto". L'ordinanza firmata dal governatore campano Vincenzo De Luca è ora allo studio, ha spiegato il ministro, degli "uffici legali di Palazzo Chigi e del ministero: stiamo provvedendo in coerenza e a tutela" della norma contenuta nel decreto dello scorso agosto. "Il contagio non è avvenuto nelle scuole - ha detto il ministro - l'aumento dei casi è avvenuto nel momento in cui la scuola era chiusa". "Diamo la possibilità di una scuola in ... Leggi su agi (Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - L'della Campania sulla chiusura delle scuole della regione è "in esplicito contrasto con la norma in vigore dall'agosto 2021", che permette a Regioni e sindaci interventi "soltanto nelle zone rosse e per casi mirati". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio, intervistato da SkyTg24, che ha aggiunto: "Siamo nelle condizioni di procedere impugnando l'atto". L'firmata dal governatore campano Vincenzo Deè ora allo studio, ha spiegato il ministro, degli "uffici legali di Palazzo Chigi e del ministero: stiamo provvedendo in coerenza e a tutela" della norma contenuta nel decreto dello scorso agosto. "Il contagio non è avvenuto nelle scuole - ha detto il ministro - l'aumento dei casi è avvenuto nel momento in cui la scuola era chiusa". "Diamo la possibilità di una scuola in ...

