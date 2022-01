Biagio Izzo | chi è la moglie Federica Apicella | “Mi fece un provino”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 gennaio 2022), nata nel capoluogo campano, è diventata la secondadiil 30 agosto del 2008, a Napoli, patria di entrambi.è riuscita a far capitolare, dunque, per la seconda volta il celebre conduttore comico e attore italiano, amato e conosciuto da molti.a Napoli era già conosciuta come la figlia di un famoso parrucchiere dalla zona. Dall’unione sono nati anche due figli ai quali sono stati dati i nomi di Martina e Raffaele.è stata modella ed è un’attrice affermata anche se non è di certo conosciuta come il marito che ha avuto l’occasione di farsi conoscere anche in TV.si incontrati molto tempo prima del loro ...