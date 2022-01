Benzema nelle leggenda: gol numero 300 col Real Madrid (Di sabato 8 gennaio 2022) Era il 20 settembre del 2009 e nel 5-0 contro lo Xerez sul tabellino finì la prima rete in maglia bianca di Karim Benzema. Primo sigillo di una lunga serie con la maglia del Real Madrid, una serie che ora tocca la mostruosa cifra di trecento reti. Al 43? del match contro il Valencia, il fuoriclasse francese – prelevato da Florentino Perez (fu il quarto acquisto del suo ritorno) per 35 milioni dal Lione – ha siglato la rete dell’1-0 su calcio di rigore. Una rete storica, celebrata sui social dal Real Madrid che gioca con la copertina del celebre film ‘300’: si vede Benzema nella veste di Leonida. 3??0??0??@Benzema #RealFootball pic.twitter.com/pLvQx1RmPl — Real Madrid C.F. ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Era il 20 settembre del 2009 e nel 5-0 contro lo Xerez sul tabellino finì la prima rete in maglia bianca di Karim. Primo sigillo di una lunga serie con la maglia del, una serie che ora tocca la mostruosa cifra di trecento reti. Al 43? del match contro il Valencia, il fuoriclasse francese – prelevato da Florentino Perez (fu il quarto acquisto del suo ritorno) per 35 milioni dal Lione – ha siglato la rete dell’1-0 su calcio di rigore. Una rete storica, celebrata sui social dalche gioca con la copertina del celebre film ‘300’: si vedenella veste di Leonida. 3??0??0??@Football pic.twitter.com/pLvQx1RmPl —C.F. ...

