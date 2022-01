Ben Affleck dichiarazioni shock sulla Justice League (Di sabato 8 gennaio 2022) I l celebre attore Ben Affleck ha affermato e ammesso che lavorare nella Justice League è stata l’esperienza peggiore in tutta la sua carriera Ben Affleck, celebre e famigerata star del cinema internazionale, ha preso una decisione molto importante, ossia, quella di abbandonare il ruolo di Batman. In una recente intevista Ben Aflleck con il Los Angeles Times si è lasciato andare ad una ponderosa considerazione sulla sua carriera, più specificatamente al suo ruolo di Batman nella Justice League di Joss Whedon, di cui lui è uno dei protagonisti. Ben Affleck ha dichiarato che la partecipazione nella Justice League ha segnato un punto molto basso per lui. E per lui ha voluto sottoindere proprio per lui come vita ... Leggi su tuttotek (Di sabato 8 gennaio 2022) I l celebre attore Benha affermato e ammesso che lavorare nellaè stata l’esperienza peggiore in tutta la sua carriera Ben, celebre e famigerata star del cinema internazionale, ha preso una decisione molto importante, ossia, quella di abbandonare il ruolo di Batman. In una recente intevista Ben Aflleck con il Los Angeles Times si è lasciato andare ad una ponderosa considerazionesua carriera, più specificatamente al suo ruolo di Batman nelladi Joss Whedon, di cui lui è uno dei protagonisti. Benha dichiarato che la partecipazione nellaha segnato un punto molto basso per lui. E per lui ha voluto sottoindere proprio per lui come vita ...

Advertising

FumodiChina : RT @BestMovieItalia: Justice League, Ben Affleck rompe il silenzio sul film: «Il punto più basso per me. Atroce» - - superbeasto1 : RT @BestMovieItalia: Justice League, Ben Affleck rompe il silenzio sul film: «Il punto più basso per me. Atroce» - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Justice League, Ben Affleck rompe il silenzio sul film: «Il punto più basso per me. Atroce»… - BestMovieItalia : Justice League, Ben Affleck rompe il silenzio sul film: «Il punto più basso per me. Atroce» -… - carrambatoy : Vedendo Argo di Ben Affleck per la prima volta -