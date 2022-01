“Bello lui”: Ida Platano esce allo scoperto. L’apprezzamento su un concorrente del GF Vip – FOTO (Di sabato 8 gennaio 2022) Ida Patano ha deciso di uscire allo scoperto con un apprezzamento che ha lasciato tutti di stucco: è rivolto ad un concorrente del GF Vip 6 Non si spengono i riflettori su Ida Platano che dopo l’ultima puntata del GF Vip 6 è tornata su Instagram con un apprezzamento che ha lasciato tutti di stucco. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Ida Patano ha deciso di uscirecon un apprezzamento che ha lasciato tutti di stucco: è rivolto ad undel GF Vip 6 Non si spengono i riflettori su Idache dopo l’ultima puntata del GF Vip 6 è tornata su Instagram con un apprezzamento che ha lasciato tutti di stucco. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

IlContiAndrea : Bello il racconto di Emma sulla prima telefonata con Battiato: “Siamo partiti malissimo. Gli dissi ‘ciao Maestro’ e… - e_pedulla : Il cugino di Annunziato Nastasi mi ha chiesto di votarlo, ma mi ha detto di non proporgli soluzioni concrete per il… - folkweII : sono molto contenta di saperlo sereno ed emozionato per quello che lo aspetta a me viene da piangere al pensiero di… - drxmwxrks : RT @panicgojo: comunque lui troppo bello ma il cappello mi fa troppo ridere ma poi cavolo non gli pesa è più grande di lui btw non vedo l’… - tommicavagna : A quanto pare, chiedere di non postare foto di corpi sottopeso presentandoli come ideali di bellezza = imporre la p… -