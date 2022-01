Belen Rodriguez sta con Lavezzi? Il Pocho sgancia la bomba su Instagram (Di sabato 8 gennaio 2022) La vita sentimentale di Ezequiel Lavezzi torna ad essere motivo di discussione, soprattuto per il nome della ragazza indicata come sua nuova fiamma. Alcuni giornali che si occupano di gossip ,infatti, hanno rilanciato la notizia di un flirt tra l’ex giocatore del Napoli e la nota showgirl Belen Rodriguez. Il Pocho, gia accostato sentimentalmente in passato a Belen nel 2019, ha voluto smentire il tutto con un post su Instagram, in cui ha ribadito di essere felicemente fidanzato, con la seguente affermazione molto forte e diretta: “È una fake news, sono felicemente fidanzato. Non mi rompete i cogli***“. Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) La vita sentimentale di Ezequieltorna ad essere motivo di discussione, soprattuto per il nome della ragazza indicata come sua nuova fiamma. Alcuni giornali che si occupano di gossip ,infatti, hanno rilanciato la notizia di un flirt tra l’ex giocatore del Napoli e la nota showgirl. Il, gia accostato sentimentalmente in passato anel 2019, ha voluto smentire il tutto con un post su, in cui ha ribadito di essere felicemente fidanzato, con la seguente affermazione molto forte e diretta: “È una fake news, sono felicemente fidanzato. Non mi rompete i cogli***“.

