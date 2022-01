Belen Rodriguez, lato B da urlo: le tre foto da infarto in acqua (Di sabato 8 gennaio 2022) Una delle donne più belle che ci siano al mondo è, senza ombra di dubbio, Belen Rodriguez capace di mandare fuori di testa i suoi fan. Milan, Roma e Juventus sono le squadre in cui è stato Marco Borriello; l’ex attaccante azzurro è stato uno dei centravanti più completi dell’intera Serie A. Giocatore forte tecnicamente e con un grande fiuto del gol. Il classe 1982 ha avuto anche il privilegio di stare con una certa Belen Rodriguez; i due hanno vissuto una bellissima storia d’amore durata quattro anni. Relazione che ha causato molta invidia a tutto l’universo maschile considerato la sconfinata bellezza della showgirl che su Instagram, con i suoi scatti, manda letteralmente fuori giri tutti i suoi follower, per l’esattezza oltre dieci milioni (un numero esagerato). Andiamo a conoscere meglio la conduttrice ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 8 gennaio 2022) Una delle donne più belle che ci siano al mondo è, senza ombra di dubbio,capace di mandare fuori di testa i suoi fan. Milan, Roma e Juventus sono le squadre in cui è stato Marco Borriello; l’ex attaccante azzurro è stato uno dei centravanti più completi dell’intera Serie A. Giocatore forte tecnicamente e con un grande fiuto del gol. Il classe 1982 ha avuto anche il privilegio di stare con una certa; i due hanno vissuto una bellissima storia d’amore durata quattro anni. Relazione che ha causato molta invidia a tutto l’universo maschile considerato la sconfinata bellezza della showgirl che su Instagram, con i suoi scatti, manda letteralmente fuori giri tutti i suoi follower, per l’esattezza oltre dieci milioni (un numero esagerato). Andiamo a conoscere meglio la conduttrice ...

Advertising

PasqualeMarro : #BelenRodriguez arriva il Flirt. Lui però è fidanzato - zazoomblog : Belen Rodriguez viaggio in Uruguay: “La bimba dov’è?”. La risposta della showgirl - #Belen #Rodriguez #viaggio… - occhio_notizie : Belen Rodriguez in vacanza in Uruguay: ''Un figlio appena nato e vai in vacanza?'', la sua risposta è da applausi… - lilyrosemylove : @_altezzosa_ @Lilly10900 Ripeto, mi sono già informata ed è per questo che parlo! Cercare di affossare le altre per… - lilyrosemylove : @Lilly10900 @_altezzosa_ Non dimenticando l'ex di Belen, il fratello dei Rodriguez, stare con gianmaria per mesi pe… -