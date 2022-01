Belen, bagno fuori stagione: la fuga dall’Italia e la vacanza per dimenticare (Di sabato 8 gennaio 2022) Grosse novità per Belen Rodriguez, bagno fuori stagione: la fuga dall’Italia e la vacanza per dimenticare la fine di una storia. In fuga dall’Italia verso la sua terra, l’America Latina e in particolare l’Argentina, per provare a ricaricare le batterie in vista degli impegni futuri, ma non solo. Belen Rodriguez sta provando a passare un periodo di relax, dopo la gravidanza e la nascita di Luna Marì, impegni lavorativi come Tu si que vales e a quanto pare la fine di un amore. (Instagram)La showgirl da qualche giorno è in vacanza in Sud America, lontana dunque dagli impegni nel nostro Paese e soprattutto da Antonino Spinalbese. Ed è attivissima sui suoi canali social, in ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 gennaio 2022) Grosse novità perRodriguez,: lae laperla fine di una storia. Inverso la sua terra, l’America Latina e in particolare l’Argentina, per provare a ricaricare le batterie in vista degli impegni futuri, ma non solo.Rodriguez sta provando a passare un periodo di relax, dopo la gravidanza e la nascita di Luna Marì, impegni lavorativi come Tu si que vales e a quanto pare la fine di un amore. (Instagram)La showgirl da qualche giorno è inin Sud America, lontana dunque dagli impegni nel nostro Paese e soprattutto da Antonino Spinalbese. Ed è attivissima sui suoi canali social, in ...

zazoomblog : Belen Rodriguez fa impazzire i follower: il bagno in piscina non per deboli di cuore – FOTO - #Belen #Rodriguez… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen bagno Belen in bikini a Montevideo: le foto infiammano i social ...a Montevideo Belen Rodriguez è più bella e seducente che mai e durante la sua vacanza sotto il sole di Montevideo non ha mancato di conquistare i fan con alcune foto provocanti in costume da bagno (...

Belen si mostra senza veli: la foto fa impazzire il web I fan sono letteralmente impazziti, infatti, vedendo la showgirl argentina nuda in acqua, una foto pubblicata per il suo brand di costumi da bagno Me Fui. Chi la segue sa bene che Belen è sempre ...

Belen Rodriguez fa impazzire i follower: il bagno in piscina non per deboli di cuore – FOTO ultimaparola.com Belen Rodriguez che posa senza veli tra le lenzuola candide è una poesia d'inizio inverno Belen Rodriguez ha iniziato il 2022 con il sorriso, alla faccia di chi la voleva sola e sconsolata dopo la rottura (mai confermata in via ufficiale *ndr) con il compagno Antonino Spinalbese, padre del ...

Belen senza veli tra le lenzuola: le foto che infiammano i fan Belen Rodriguez è volata in Uruguay con un'amica. E dalla sua vacanza dorata infiamma i fan con foto bollenti che la ritraggono senza veli tra le lenzuola. A scattarle è stata la sua compagna di avven ...

...a MontevideoRodriguez è più bella e seducente che mai e durante la sua vacanza sotto il sole di Montevideo non ha mancato di conquistare i fan con alcune foto provocanti in costume da(...I fan sono letteralmente impazziti, infatti, vedendo la showgirl argentina nuda in acqua, una foto pubblicata per il suo brand di costumi daMe Fui. Chi la segue sa bene cheè sempre ...Belen Rodriguez ha iniziato il 2022 con il sorriso, alla faccia di chi la voleva sola e sconsolata dopo la rottura (mai confermata in via ufficiale *ndr) con il compagno Antonino Spinalbese, padre del ...Belen Rodriguez è volata in Uruguay con un'amica. E dalla sua vacanza dorata infiamma i fan con foto bollenti che la ritraggono senza veli tra le lenzuola. A scattarle è stata la sua compagna di avven ...