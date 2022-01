Bassetti: se facessimo il tampone a tutti gli italiani avremmo 10-15 milioni potenzialmente positivi o con un raffreddore sostenuto da questa variante (Di sabato 8 gennaio 2022) Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ospite di ‘Buongiorno Benessere’ su Rai1, vede la luce in fondo al tunnel. “La situazione è di un aumento impressionante dei contagi soprattutto nelle ultime due settimane” ha spiegato l’esperto. “Era atteso, perché è un po’ quello che è avvenuto con la predominanza della variante Omicron anche in altri Paesi. Crescono molto i contagi, anche perché sono cresciuti forse troppo i tamponi eseguiti, fatti anche tante volte in maniera inappropriata. La pressione sugli ospedali sta crescendo, ma non in maniera esponenziale come cresce il numero di persone contagiate. Siamo comunque di fronte a una situazione molto impegnativa”. “Io credo che bisognerà cercare di differenziare molto chi è positivo e ha Covid, cioè la polmonite, e chi è positivo asintomatico e ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 8 gennaio 2022) Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ospite di ‘Buongiorno Benessere’ su Rai1, vede la luce in fondo al tunnel. “La situazione è di un aumento impressionante dei contagi soprattutto nelle ultime due settimane” ha spiegato l’esperto. “Era atteso, perché è un po’ quello che è avvenuto con la predominanza dellaOmicron anche in altri Paesi. Crescono molto i contagi, anche perché sono cresciuti forse troppo i tamponi eseguiti, fatti anche tante volte in maniera inappropriata. La pressione sugli ospedali sta crescendo, ma non in maniera esponenziale come cresce il numero di persone contagiate. Siamo comunque di fronte a una situazione molto impegnativa”. “Io credo che bisognerà cercare di differenziare molto chi è positivo e ha Covid, cioè la polmonite, e chi è positivo asintomatico e ...

Advertising

arquer12 : RT @emded6: Ora su Rai 1, la conduttrice buongiorno benessere dice: 'se ora facessimo il tampone a tutti qui in studio magari tanti risult… - Maurizi89669463 : RT @emded6: Ora su Rai 1, la conduttrice buongiorno benessere dice: 'se ora facessimo il tampone a tutti qui in studio magari tanti risult… - GianandreaGorla : RT @emded6: Ora su Rai 1, la conduttrice buongiorno benessere dice: 'se ora facessimo il tampone a tutti qui in studio magari tanti risult… - albiuno : RT @emded6: Ora su Rai 1, la conduttrice buongiorno benessere dice: 'se ora facessimo il tampone a tutti qui in studio magari tanti risult… - ambra208 : RT @emded6: Ora su Rai 1, la conduttrice buongiorno benessere dice: 'se ora facessimo il tampone a tutti qui in studio magari tanti risult… -