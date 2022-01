Bassetti | “Omicron colpirà tutti nei prossimi tre mesi Pagheremo le conseguenze di chi non si è voluto vaccinare”

(Di sabato 8 gennaio 2022) “Credo che i contagi cresceranno ancora durante la prossima settimana, avremo gli effetti delle festività natalizie. Il problema è che si fanno tanti tamponi, fare tanti tamponi non fa bene al sistema sanitario, fa bene a chi li produce. Oggi il tracciamento è perso e quindi fare così tanti tamponi non serve a niente”. A dirlo, ospite di Primo Canale, il direttore del reparto di Malattie infettive del San Matteo di Genova, Matteo. Che ha aggiunto: “C’è stata una radicalizzazione sulle posizioni dei no-vax da parte di alcuni partiti politici, da parte di giornalisti e televisioni, è diventato argomento di dibattito. Ormai chi non è vaccinato verrà colpito dacon assoluta certezza, chi in un modo chi nell’altro.i cittadiniledei no-vax ed è paradossale ...

Ore 11.45 -: "Conpossibile immunità gregge, Gran Bretagna al traguardo" "Chi ha visto prima di noi la variantecrescere in maniera importante, come l'Inghilterra, oggi si ......Uniti arrivano i primi pareri sulla variante, descritta da alcuni come un primo passo verso l'endemia. Da altri, addirittura, come una forma influenzale neanche troppo virulenta., su ..."Omicron è più lieve di Delta ma mantiene una probabilità di ricovero per il soggetto non vaccinato comunque più alta rispetto a un'influenza" ..."Siamo vicino a un'immunità di gregge, ovvero a una protezione dalle forme più gravi della malattia. Ci arriveremo molto probabilmente a primavera". E' la convinzione dell'infettivologo Matteo Bassett ...