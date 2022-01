Basket: Reyer Venezia-Gran Canaria, rinviata la partita di nona giornata di EuroCup (Di sabato 8 gennaio 2022) La partita tra Umana Reyer Venezia e Gran Canaria, prevista per martedì, non si disputerà. Doveva essere la nona giornata del girone B di EuroCup 2021-2022, invece il Taliercio non vedrà nessun tipo di azione di scena in quella giornata, e la ragione è da ricercarsi non dalle parti della laguna. La legislazione locale, infatti, ha imposto al Gran Canaria, colpito da diversi casi di Covid-19, delle misure restrittive, tra cui l’ovvia impossibilità di viaggiare. Il regolamento di Eurolega ed EuroCup prevede già di suo che con meno di otto giocatori a disposizione scatti il rinvio. Basket, EuroCup: Venezia vince a Patrasso e risale la ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Latra Umana, prevista per martedì, non si disputerà. Doveva essere ladel girone B di2021-2022, invece il Taliercio non vedrà nessun tipo di azione di scena in quella, e la ragione è da ricercarsi non dalle parti della laguna. La legislazione locale, infatti, ha imposto al, colpito da diversi casi di Covid-19, delle misure restrittive, tra cui l’ovvia impossibilità di viaggiare. Il regolamento di Eurolega edprevede già di suo che con meno di otto giocatori a disposizione scatti il rinvio.vince a Patrasso e risale la ...

Advertising

OA_Sport : Basket: Reyer Venezia e Gran Canaria non giocheranno martedì in EuroCup, il Covid ferma gli ospiti - sportrentino_it : In sette contro la Reyer per conquistare la Final Eight - basket_stt : In sette contro la Reyer per conquistare la Final Eight - miguelangelpo67 : RT @Laura170178: Il @valenciabasket batte il @BursasporSk nel recupero di @EuroCup // Inizio una nuova collaborazione con @AllAroundnet ??????… - AllAroundnet : @valenciabasket batte il @BursasporSk nel recupero di @EuroCup raggiunge la @Virtusbo e supera la @REYER1872 by… -