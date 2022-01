Basket femminile: rinviata Famila Schio-Arka Gdynia di Eurolega (Di sabato 8 gennaio 2022) Non c’è pace neppure in Eurolega per il Famila Schio, che per Covid-19 imperante (ormai in tutta Europa, non solo in Italia) deve rinviare il proprio match contro l’Arka Gdynia valido per l’11° turno, e che sarebbe stato foriero del ritorno in campo delle orange nel continente, dove stanno disputando una bellissima campagna. Nel comunicato rilasciato dalla FIBA c’è una fondamentale differenza rispetto al passato, e anche sacrosanta: si dice direttamente, stavolta, che la gara non avrà luogo e che verrà riprogrammata più avanti (presumibilmente intorno alla fine del girone B, dato lo stato di avanzamento della regular season). Basket, 15^ giornata Serie A1 femminile: Virtus Bologna-Empoli e Venezia-Lucca sono le uniche sfide del weekend. Rinviati tutti gli altri ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Non c’è pace neppure inper il, che per Covid-19 imperante (ormai in tutta Europa, non solo in Italia) deve rinviare il proprio match contro l’valido per l’11° turno, e che sarebbe stato foriero del ritorno in campo delle orange nel continente, dove stanno disputando una bellissima campagna. Nel comunicato rilasciato dalla FIBA c’è una fondamentale differenza rispetto al passato, e anche sacrosanta: si dice direttamente, stavolta, che la gara non avrà luogo e che verrà riprogrammata più avanti (presumibilmente intorno alla fine del girone B, dato lo stato di avanzamento della regular season)., 15^ giornata Serie A1: Virtus Bologna-Empoli e Venezia-Lucca sono le uniche sfide del weekend. Rinviati tutti gli altri ...

Basket femminile, il campionato di serie C donne ripartirà il 21 gennaio con il 13° turno Prima Como A1 Femminile - Allianz Geas, rinviata la gara di domenica con Faenza L'Allianz Geas comunica che la partita in programma per domenica 9 gennaio alle ore 18 in casa di Faenza è rinviata a causa di positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo ...

Basket A1 donne Dopo due rinvii la Virtus Segafredo Femminile torna finalmente in campo. Posticipate le sfide con San Martino e Schio, la formazione di Lino Lardo si appresta a tornare in campo domani alle 15 alla Se ...

