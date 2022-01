Basket: Chicago suona la nona, Milwaukee batte Brooklyn, Lakers ok (Di sabato 8 gennaio 2022) Vincono anche Philadelphia, Cleveland e Dallas, 13 punti per Gallinari nella sconfitta di Atlanta NEW YORK (STATI UNITI) - Chicago non si ferma, Brooklyn deve fare i conti con l'orgoglio dei campioni ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) Vincono anche Philadelphia, Cleveland e Dallas, 13 punti per Gallinari nella sconfitta di Atlanta NEW YORK (STATI UNITI) -non si ferma,deve fare i conti con l'orgoglio dei campioni ...

Advertising

NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - RaiSport : ?? #Nba #Derozan trascina #Chicago in vetta, #Curry ancora da record Cadono i #Nets, vittorie per #Nuggets e… - Filippo55385740 : @BullsNation_it Da tifoso warriors e appassionato di basket spero in Chicago-Golden state alle finals ?? - infoitsport : Basket, Nba: Chicago piega Indiana e aggancia Brooklyn in vetta. Il 'vecchio' LeBron piazza un altro record - RaiSport : ?? #Nba #Chicago all'ultimo respiro, ok #Miami #Lebron trascina i #Lakers ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Chicago Basket: Chicago suona la nona, Milwaukee batte Brooklyn, Lakers ok La notte italiana vede i Bulls sempre più al comando della Eastern Conference grazie al nono successo di fila: era dalla stagione 2010 - 11 che Chicago non inanellava così tante vittorie consecutive. ...

Nba 2021/2022: Nets sconfitti dai Bucks, bene Bulls e Lakers I Chicago Bulls rischiano ma non falliscono la sfida casalinga contro i Washington Wizards , imponendosi 130 - 122, mentre al Toyota Center non c'è stata storia, con i Dallas Mavericks dominanti ai ...

Basket: Chicago suona la nona, Milwaukee batte Brooklyn, Lakers ok Tiscali.it Nba: LeBron batte Gallinari, a Milwaukee il big match di Brooklyn Non sono sufficienti i 13 punti per l’azzurro affinché Atlanta superi i Lakers, Chicago allunga in vetta a Est ...

NBA - Anche i Wizards devono cedere alla capolista Chicago Nona vittoria consecutiva per una squadra in gran forma come i Chicago Bulls visti ieri sera allo United contro dei buoni Wizards. Zach LaVine è la punta di un gruppo che funziona, e ...

La notte italiana vede i Bulls sempre più al comando della Eastern Conference grazie al nono successo di fila: era dalla stagione 2010 - 11 chenon inanellava così tante vittorie consecutive. ...Bulls rischiano ma non falliscono la sfida casalinga contro i Washington Wizards , imponendosi 130 - 122, mentre al Toyota Center non c'è stata storia, con i Dallas Mavericks dominanti ai ...Non sono sufficienti i 13 punti per l’azzurro affinché Atlanta superi i Lakers, Chicago allunga in vetta a Est ...Nona vittoria consecutiva per una squadra in gran forma come i Chicago Bulls visti ieri sera allo United contro dei buoni Wizards. Zach LaVine è la punta di un gruppo che funziona, e ...