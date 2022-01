Barù critica Signorini sul caso Katia Ricciarelli: “negli Usa saresti fuck*d!” (Di sabato 8 gennaio 2022) Oltre a non essere stata squalificata, come chiesto a gran voce fuori dalla Casa del GF Vip, Katia Ricciarelli alla fine ha anche ottenuto l’immunità nell’ultima puntata di ieri del reality. Tra i suoi inquilini Barù è stato l’unico a non concordare sulla gestione dell”affaire’ da parte del conduttore Alfonso Signorini, entrato eccezionalmente nella Casa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 8 gennaio 2022) Oltre a non essere stata squalificata, come chiesto a gran voce fuori dalla Casa del GF Vip,alla fine ha anche ottenuto l’immunità nell’ultima puntata di ieri del reality. Tra i suoi inquiliniè stato l’unico a non concordare sulla gestione dell”affaire’ da parte del conduttore Alfonso, entrato eccezionalmente nella Casa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

RosalbaGullott1 : RT @heythreshold: @stephyfollia @simo_cantatore onestamente io no, davide lo conoscevo e giustificando qualsiasi cosa fatta anche da alex… - blogtivvu : Barù critica Signorini sul caso Katia Ricciarelli: “negli Usa saresti fuck*d!” #gfvip - heythreshold : @stephyfollia @simo_cantatore onestamente io no, davide lo conoscevo e giustificando qualsiasi cosa fatta anche da… - Azzurra63129531 : RT @repelloidiotas: Barù che di nuovo critica il fatto che non vadano al discount ???? #jerù - repelloidiotas : Barù che di nuovo critica il fatto che non vadano al discount ???? #jerù -

