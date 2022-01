Barcellona | Piqué non ci sta e pubblica la foto del suo stipendio

(Di sabato 8 gennaio 2022)(SPAGNA) - Nonostante siano passati ormai diversi mesi, in Spagna continua a tenere banco l'addio di Messi al. Secondo alcuni opinionisti la Pulce sarebbe potuto rimanere al Camp ...

... in Spagna continua a tenere banco l'addio di Messi al. Secondo alcuni opinionisti la ...sono state fatte delle cifre ed è stato detto che i 28 milioni lordi all'anno percepiti dasono ...Accusato da opinionisti vari e sui social di essere una delle cause della mancata permanenza di Lionel Messi a, Gerardha voluto rispondere a queste insinuazioni in maniera insolita. Il difensore campione del mondo 2010 ha esaurito la pazienza dopo che certe 'accuse' sono state ribadite su TV3,...