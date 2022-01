Bacio tra Alex Rina e Cosmary Fasanelli, nuova coppia ad Amici 21: le anticipazioni (Di sabato 8 gennaio 2022) Oggi pomeriggio si è registrata una nuova puntata di Amici 21 che andrà in onda domani sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nella scuola più amata della TV si è formata un’altra coppia! Amici 21, Alex Rina e Cosmary Fasanelli stanno insieme: il Bacio Stiamo parlando di Alex Rina e Cosmary Fasanelli, nuova coppia di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 8 gennaio 2022) Oggi pomeriggio si è registrata unapuntata di21 che andrà in onda domani sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nella scuola più amata della TV si è formata un’altra21,stanno insieme: ilStiamo parlando didi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

UffiziGalleries : L'attimo prima del bacio tra Amore e Psiche. Un capolavoro d'arte antica per augurarvi un #2022 pieno di meravigli… - alexseimagia : Il bacio tra Alex e Cosmary era un po' più di un bacio a stampo. ?? #Amici21 #amicispoiler - giiorgiaa28 : RT @h0llight: chi è che dopo domani guarderà in loop la clip del bacio tra alex e cosmary? #amicispoiler #amici21 - blogtivvu : Bacio tra Alex Rina e Cosmary Fasanelli, nuova coppia ad Amici 21: le anticipazioni - quellacessaa : RT @iosonoerica: tra 2 mesi ho il concerto di ariete, se non finisco nelle storie di bombischi mentre mi bacio con qualcuno mi incazzo -