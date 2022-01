Avvistamento a Torino: cosa volava realmente a Santo Stefano? (Di sabato 8 gennaio 2022) In questi primi giorni del 2022 ci stiamo ancora portando gli strascichi dell’ultimo Avvistamento avvenuto in Italia, per la precisione a Torino, il 26 dicembre scorso: “Erano le ore 19 e 39, del 26 dicembre 2021 – racconta il Centro Ufo Italiano -. Un uomo ed una donna si stavano recando a cena, quando hanno notato qualcosa di insolito in cielo. Hanno pensato subito che si trattasse di un aereo, considerando la vicinanza dell’aeroporto di Caselle. Si sono tuttavia, ben presto dovuti ricredere. In pratica lo hanno inseguito per le vie della città. L’oggetto volante non identificato, sembrava sparire, per poi riapparire e si muoveva in modo bizzarro, come ubriaco, ora a destra, ora a sinistra. Il suo colore era rosso ed ha fatto evoluzioni per decine di minuti. L’ufo era a media altezza in cielo e non emetteva alcun rumore. Incuriositi, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 gennaio 2022) In questi primi giorni del 2022 ci stiamo ancora portando gli strascichi dell’ultimoavvenuto in Italia, per la precisione a, il 26 dicembre scorso: “Erano le ore 19 e 39, del 26 dicembre 2021 – racconta il Centro Ufo Italiano -. Un uomo ed una donna si stavano recando a cena, quando hanno notato qualdi insolito in cielo. Hanno pensato subito che si trattasse di un aereo, considerando la vicinanza dell’aeroporto di Caselle. Si sono tuttavia, ben presto dovuti ricredere. In pratica lo hanno inseguito per le vie della città. L’oggetto volante non identificato, sembrava sparire, per poi riapparire e si muoveva in modo bizzarro, come ubriaco, ora a destra, ora a sinistra. Il suo colore era rosso ed ha fatto evoluzioni per decine di minuti. L’ufo era a media altezza in cielo e non emetteva alcun rumore. Incuriositi, ...

