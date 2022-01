Atp Cup 2022: calendario, programma, orari e tv semifinali (Di domenica 9 gennaio 2022) Il programma, le date e la copertura tv delle semifinali di Atp Cup 2022. Sono rimaste in corsa solamente quattro nazioni, che nella cornice della Ken Rosewall Arena si contenderanno i due posti a disposizione per la finalissima. I primi due team a staccare il pass sono stati Spagna e Polonia, che si sfideranno nella giornata di venerdì 7 gennaio. La copertura tv dell’evento è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che trasmetterà i match in chiaro e in streaming sul sito ufficiale e sull’app SuperTenniX, con Italia in esclusiva sui propri canali. Tuttavia, anche Sky Sport detiene i diritti della competizione, ma con Italia trasmessa in differita. Pertanto, sarà possibile seguire le sfide sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), oltre che in live streaming su SkyGo e su NOW. Sportface.it ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Il, le date e la copertura tv delledi Atp Cup. Sono rimaste in corsa solamente quattro nazioni, che nella cornice della Ken Rosewall Arena si contenderanno i due posti a disposizione per la finalissima. I primi due team a staccare il pass sono stati Spagna e Polonia, che si sfideranno nella giornata di venerdì 7 gennaio. La copertura tv dell’evento è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che trasmetterà i match in chiaro e in streaming sul sito ufficiale e sull’app SuperTenniX, con Italia in esclusiva sui propri canali. Tuttavia, anche Sky Sport detiene i diritti della competizione, ma con Italia trasmessa in differita. Pertanto, sarà possibile seguire le sfide sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), oltre che in live streaming su SkyGo e su NOW. Sportface.it ...

