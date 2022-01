Atalanta, ora iniziano i guai per Gasperini: tre positivi al Covid (Di sabato 8 gennaio 2022) Continuano a crescere i casi di Coronavirus in Serie A. L’ultima squadra a farne le spese è l’Atalanta di Giampiero Gasperini. La situazione inerente ai contagi al Coronavirus è in costante crescita sul panorama italiano ed anche la Serie A è molto colpita. Sono tantissimi i club che hanno uno o più casi di positività Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 8 gennaio 2022) Continuano a crescere i casi di Coronavirus in Serie A. L’ultima squadra a farne le spese è l’di Giampiero. La situazione inerente ai contagi al Coronavirus è in costante crescita sul panorama italiano ed anche la Serie A è molto colpita. Sono tantissimi i club che hanno uno o più casi dità Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE, ASL DISPONE DIVIETO SPORT SQUADRA FINO AL 9 GENNAIO Squadra bloccata per sfide contro Fi… - FBiasin : 'La #Asl vieta al #Torino la trasferta a Bergamo per il match con l'#Atalanta'. E ora? - JuriGobbini : RT @AntoCefalu: Ho chiacchierato mezz’ora con @crispiccini, “un buen tío”, direbbero a #Valencia. Direttamente dal lettino della fisioterap… - Orinnus : @leosantacrux O anche con l'Atalanta, squadra provinciale che ora è quarta sopra la Juve? Perché non la fermano? - fagiuolismo : Ma la cosa incredibile è che usa la scusa dell'esperienza ma in Italia siamo palesemente la squadra con più esperie… -