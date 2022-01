Atalanta | altri tre positivi al Covid nel gruppo squadra

(Di sabato 8 gennaio 2022) Bergamo.tre casi dità al-19 per l’. A comunicarlo è la società stessa, attraverso il sito ufficiale del club. “B.C. – si legge – comunica che tre tesserati delsono risultatial-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.

