Atalanta, altri tre positivi al Covid-19: il comunicato

L'Atalanta ha comunicato la presenza di altre tre positivi al Covid-19 all'interno del gruppo squadra Attraverso una nota ufficiale, l'Atalanta ha comunicato che altri tre membri del gruppo squadra nerazzurro sono risultati positivi al Covid-19.

IL comunicato – «Atalanta B.C. comunica che tre tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

