Assemblea Lega Serie A, stadi chiusi o capienza ridotta? La decisione (Di sabato 8 gennaio 2022) L’Assemblea di Lega ha stabilito la capienza massima di cinquemila spettatori per le giornate di Serie A del 16 e del 23 gennaio. Domani gli stadi rimarranno pieni fino al 50%, come accaduto nelle ultime giornate. L’impossibilità di intervenire all’ultimo ha fatto sì che la 21esima giornata rimanesse salva. Queste regole saranno in vigore fino alla prossima sosta (6 febbraio), dopo cui si dovrebbe tornare alla capienza normale. Per ora quindi ancora niente stadi chiusi, sebbene questa misura sia comunque un brutto segnale in vista dei prossimi mesi. Scongiurato quindi uno stop del campionato, visti anche i ricorsi vinti dalla Lega al Tar contro le Asl che avevano bloccato i calciatori. Assemblea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) L’diha stabilito lamassima di cinquemila spettatori per le giornate diA del 16 e del 23 gennaio. Domani glirimarranno pieni fino al 50%, come accaduto nelle ultime giornate. L’impossibilità di intervenire all’ultimo ha fatto sì che la 21esima giornata rimanesse salva. Queste regole saranno in vigore fino alla prossima sosta (6 febbraio), dopo cui si dovrebbe tornare allanormale. Per ora quindi ancora niente, sebbene questa misura sia comunque un brutto segnale in vista dei prossimi mesi. Scongiurato quindi uno stop del campionato, visti anche i ricorsi vinti dallaal Tar contro le Asl che avevano bloccato i calciatori....

