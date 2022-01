Assegno unico, Brunetta: “Favoriamo la natalità, sosteniamo la genitorialità e promuoviamo l’occupazione femminile” (Di sabato 8 gennaio 2022) ROMA – “Finalmente con l’Assegno unico e universale per i figli Favoriamo la natalità, sosteniamo la genitorialità e promuoviamo l’occupazione soprattutto femminile: una grande innovazione per tutte le famiglie italiane e una drastica semplificazione”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto). In una lettera inviata a tutte le amministrazioni pubbliche centrali e locali, il ministro Brunetta e il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, invitano a comunicare ai dipendenti “l’importante opportunità” dell’Assegno unico e universale per i figli e a pianificare “prontamente gli adeguamenti procedurali necessari a far decollare con celerità ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 gennaio 2022) ROMA – “Finalmente con l’e universale per i figlilalasoprattutto: una grande innovazione per tutte le famiglie italiane e una drastica semplificazione”. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato(foto). In una lettera inviata a tutte le amministrazioni pubbliche centrali e locali, il ministroe il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, invitano a comunicare ai dipendenti “l’importante opportunità” dell’e universale per i figli e a pianificare “prontamente gli adeguamenti procedurali necessari a far decollare con celerità ...

