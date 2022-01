Advertising

rulajebreal : Trump è un criminale, fomentatore di una dx golpista. Ha orchestrato e guidato l'assalto contro il Congresso per di… - ItaliaViva : 'In questo luogo sacro fu attaccata la democrazia, un attacco brutale, ma il popolo ha resistito, la democrazia ha… - CottarelliCPI : Un anno fa l'assalto al Congresso americano. Biden accusa Trump che ribatte: 'Vuole dividere'. Da qual pulpito... - Billa42_ : Assalto al Congresso: la commissione vuole ascoltare Pence - codeghino10 : RT @SkyTG24: Assalto al Congresso #Usa, la commissione ha deciso di ascoltare Mike Pence -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto Congresso

Potrà testimoniare volontariamente senza alcun mandato obbligatorio di comparizione. A poco più di un anno dall'a Capitol Hill del 6 gennaio la commissione delamericano che indaga proprio su quanto avvenuto ha fatto sapere di voler ascoltare entro la fine del mese l'ex vicepresidente ......questo giudizio ed è sufficiente per giustificare un ritorno a casa? Un brindisi non è un. La pagina più terribile del 2021 è stata l'squadrista alla Cgil, la casa dei lavoratori ...Pence è una figura centrale per quanto riguarda i fatti della scorsa Epifania. Quel 6 gennaio si rifiutò infatti di bloccare in Senato la certificazione della vittoria di Joe Bi ...A cura di Redazione. Un anno fa, un gruppo di seguaci dell’ex Presidente Donald Trump, complottisti e suprematisti, faceva irruzione a Capitol Hill, mettendo a soqquadro gli uffici del Senato degli St ...