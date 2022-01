Ascolti tv: il GF VIP 6 al 21 %, The Voice Senior fa 4 milioni (Di sabato 8 gennaio 2022) La serata del venerdì vede rinnovarsi anche il 7 gennaio 2022 la sfida tra Rai 1 e Canale 5 nella gara a suon di share per gli Ascolti del prime time. Due programmi totalmente diversi quelli che vanno in onda al venerdì. Da un lato The Voice Senior con la voglia di Antonella Clerici e di tutta la squadra di Rai 1 di fare una tv garbata, non urlata, scevra di polemiche. Una tv che racconta delle storie, tra riscatto, occasioni perse e speranze per il futuro ( nonostante l’inesorabile avanzare dell’età). Dall’altro una delle peggiori edizioni di sempre del Grande Fratello VIP. Un programma che a modo suo avrebbe anche tanto da raccontare, se solo si lascassero nella casa, persone che hanno qualcosa da dire e che sappiano dirlo. Una sfida che vede The Voice Senior vicino ai 4 milioni di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 8 gennaio 2022) La serata del venerdì vede rinnovarsi anche il 7 gennaio 2022 la sfida tra Rai 1 e Canale 5 nella gara a suon di share per glidel prime time. Due programmi totalmente diversi quelli che vanno in onda al venerdì. Da un lato Thecon la voglia di Antonella Clerici e di tutta la squadra di Rai 1 di fare una tv garbata, non urlata, scevra di polemiche. Una tv che racconta delle storie, tra riscatto, occasioni perse e speranze per il futuro ( nonostante l’inesorabile avanzare dell’età). Dall’altro una delle peggiori edizioni di sempre del Grande Fratello VIP. Un programma che a modo suo avrebbe anche tanto da raccontare, se solo si lascassero nella casa, persone che hanno qualcosa da dire e che sappiano dirlo. Una sfida che vede Thevicino ai 4di ...

