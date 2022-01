Ascolti 8 gennaio | ecco quanto ha fatto la 32^ puntata del Grande Fratello Vip

(Di sabato 8 gennaio 2022) Parliamo di. Ieri sera Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Laura Freddi, ha condotto la 32^delVip che ha visto riconfermare la nomination (il televoto non è eliminatorio) Carmen Russo, Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Carmen, Soleil e Nathaly. #GFVIP pic.twitter.com/XQgUVtXIuq —(@) January 4, 2022 Su Rai 1 il film The Voice Senior ha registrato un netto didi 3.904.000 telespettatori, share 18,78%. Il reality di Canale 5 ha invece totalizzato 3.459.000 telespettatori pari al 20,99% di share. The Voice Senior 21^: 3.645.000 spettatori pari al ...

...show di Carlo Conti La versione Nip del più noto programma che questo autunno ha sbaragliato la concorrenza in termini di, è pronta a debuttare su Rai1 nella prima serata di sabato 8...daytime, 72022: nel pomeriggio nuovo record per Alberto Matano con La vita in diretta Diamo uno sguardo aglidella giornata di ieri, 7, relativi ai programmi andati in ...