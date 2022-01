Arzano | chiede mille euro per lasciare tranquillo commerciante | arrestato 35enne

(Di sabato 8 gennaio 2022) All’appuntamento con il negoziante di, minacciato per ottenere denaro, ilha trovato i carabinieri. I carabinieri dihannoper tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso un, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo aveva presentato la sua richiesta estorsiva a un negoziante del luogo in cambio della “tranquillità”.il

