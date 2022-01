Ardea | il film di Roberto Palmierini arriva in semifinale al San Francisco Indie Short Festival

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 8 gennaio 2022)– Ildi, regista e cittadino diinal San. Il cortometraggio, dal titolo “Una voce amica”, è stato realizzato con pochissime risorse e con l’aiuto della R.A.S.I (Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione) e dell’Assessorato alla Cultura di, è stato presentato in diretta streaming e in aula consiliare Sandro Pertini lo scorso 18 dicembre (leggi qui). Con la partecipazione degli attori Brando Giorgi e Fabio M. Frati,ha realizzato un corto di azione e psicologia ambientato proprio sul litorale del comune rutulo. “Indossiamo tutti delle maschere ed ...