Annamaria Franzoni ha trascorso il Capodanno nella villetta del delitto di Cogne

(Di sabato 8 gennaio 2022)e il marito Stefano Lorenzi hannotre giornideldiin occasione del. Quasi vent’anni dopo l’omicidio del figlio Samuele (avvenuto il 30 gennaio 2022) la coppia ha festeggiato la notte di San Silvestro con uno spettacolo di fuochi d’artificio nel cielo dal giardino dell’abitazione. La notizia è stata riportata oggi dal quotidiano La Stampa.Non è la prima volta che la donna tornacasa di frazione Montroz da quando ha scontato la pena a 16 anni (ridotti a meno di 11) per l’uccisione del figlio. Dopo essere tornata in libertà, già nel novembre 2018 era stata notata nello chalet da alcuni vicini.Nel giugno 2021 era terminato il contenzioso tra la famiglia ...

- - > Dal carcere alla libertà, che un anno e mezzo dopo la morte del piccolo Samuele ha dato alla luce un terzo figlio, oggi 18enne, mentre il più grande dei figli ha 27 anni, e ..., assieme con il marito Stefano Lorenzi, hanno trascorso alcuni giorni nella villetta del delitto di Cogne, in Val d'Aosta, nel periodo dello scorso Capodanno. La coppia ha ...Annamaria Franzoni e il marito Stefano Lorenzi hanno trascorso tre giorni nella villetta del delitto di Cogne in occasione del Capodanno. Quasi vent’anni dopo l’omicidio del figlio Samuele (avvenuto i ...Condannata per aver ucciso Samuele, è tornata a Cogne nell'abitazione che l'avvocato Taormina voleva levarle per il mancato pagamento della parcella ...