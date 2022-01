Anche i cani possono usare il telefono: arriva il DogPhone per i nostri amici a quattro zampe (Di sabato 8 gennaio 2022) Non è raro che, chi possiede un animale domestico, ne soffra la mancanza se separati per un lungo periodo di tempo. Anche gli animali, a loro volta, soffrono dell’ansia da separazione. È un fatto noto che i cani abbiano la capacità di riconoscere i propri padroni e di soffrirne la mancanza, e spesso se lasciati soli in casa aspettano dietro la porta il loro ritorno. Fortunatamente per tutti gli amanti dei cani, è arrivata una nuova invenzione rivoluzionaria che metterà fine al problema: il DogPhone permette ai nostri amici a quattro zampe di videochiamare i propri umani da qualsiasi parte del mondo. Anche gli animali meritano la loro parte di internet: ecco come funziona il primo ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 8 gennaio 2022) Non è raro che, chi possiede un animale domestico, ne soffra la mancanza se separati per un lungo periodo di tempo.gli animali, a loro volta, soffrono dell’ansia da separazione. È un fatto noto che iabbiano la capacità di riconoscere i propri padroni e di soffrirne la mancanza, e spesso se lasciati soli in casa aspettano dietro la porta il loro ritorno. Fortunatamente per tutti gli amanti dei, èta una nuova invenzione rivoluzionaria che metterà fine al problema: ilpermette aidi videochiamare i propri umani da qualsiasi parte del mondo.gli animali meritano la loro parte di internet: ecco come funziona il primo ...

