Amnesty chiede a Biden di chiudere il lager di Guantanamo dopo venti anni (Di sabato 8 gennaio 2022) Guantanamo luogo di tortura e di negazione della democrazia. Amnesty International ha chiesto al presidente americano Joe Biden di chiudere il centro di detenzione di Guantanamo Bay, a Cuba. Era stato ... Leggi su globalist (Di sabato 8 gennaio 2022)luogo di tortura e di negazione della democrazia.International ha chiesto al presidente americano Joediil centro di detenzione diBay, a Cuba. Era stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Amnesty chiede Amnesty chiede a Biden di chiudere il lager di Guantanamo dopo venti anni L'esperto di Amnesty a Washington, Sumit Bhattacharyya, ha ricordato alla Dpa come Guantanamo sia nota per le torture commesse, le punizioni arbitrarie e ingiuste dei suoi detenuti. Bhattacharyya ha ...

Amnesty chiede a Biden di chiudere il lager di Guantanamo dopo venti anni
Il carcere era stato aperto l'11 gennaio di venti anni fa durante l'Amministrazione dell'allora presidente repubblicano George W. Bush per i terroristi coinvolti negli attentati dell'11 settembre del ...

