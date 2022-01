Amici, LDA perde il controllo all’interno della casetta: parole al vetriolo ai danni della cantante (Di sabato 8 gennaio 2022) Ad Amici accade una lite inaspettata tra due dei ragazzi presenti nella casetta. Lo scontro non va per le leggere Il talent di casa Mediaset ci piace veramente tanto e, nel corso degli anni, non hai mai perso il fascino che ho sempre portato con sé. Questo perché vediamo i ragazzi che si danno da fare con le proprie mani cercando di creare la strada del loro futuro all’interno del mondo dello spettacolo. Una formula che, per tutti gli appassionati di Maria De Filippi, è sempre piaciuta moltissimo. Ed anche quest’anno, seguiamo con molta passione i giovani talenti della moglie di Maurizio Costanzo. Protagonista di molte vicende, senza ombra di dubbio, il figlio di Gigi D’Alessio. Stiamo parlando di Luca, noto in arte come LDA. Il giovane ha sin da subito colpito per la sua ... Leggi su topicnews (Di sabato 8 gennaio 2022) Adaccade una lite inaspettata tra due dei ragazzi presenti nella. Lo scontro non va per le leggere Il talent di casa Mediaset ci piace veramente tanto e, nel corso degli anni, non hai mai perso il fascino che ho sempre portato con sé. Questo perché vediamo i ragazzi che si danno da fare con le proprie mani cercando di creare la strada del loro futurodel mondo dello spettacolo. Una formula che, per tutti gli appassionati di Maria De Filippi, è sempre piaciuta moltissimo. Ed anche quest’anno, seguiamo con molta passione i giovani talentimoglie di Maurizio Costanzo. Protagonista di molte vicende, senza ombra di dubbio, il figlio di Gigi D’Alessio. Stiamo parlando di Luca, noto in arte come LDA. Il giovane ha sin da subito colpito per la sua ...

