America’s Cup | American Magic si è iscritta alla 37^ edizione Luna Rossa c’è

Leggi su sportface

(Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo, Alinghi e Ineos Britannia, anche– demolita dall’equipaggio italiano nella semifinale dell’ultima Prada Cup – annuncia che è prontasfida per la 37/aCup di vela. “Come fiduciario di più lunga data dell’Cup e come nostro prezioso partner durante la 36/aCup, siamo lieti di rappresentare ancora una volta il NYYC per riportare la coppa alle proprie origini“, ha commentato il patron Doug DeVos. Inoltre, Stars+Stripes, sostenuta fino a qualche mese fa dal New York Yacht Club, potrebbe lanciare la sfida in caso di sostegno da un altro yacht club. SportFace.