America’s Cup 2024, American Magic si è iscritta! Quinta partecipante: grande ritorno dopo il ko contro Luna Rossa (Di sabato 8 gennaio 2022) American Magic parteciperà alla America’s Cup 2024. dopo le anticipazioni di ieri, è arrivato l’annuncio ufficiale e così la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo può già vantare cinque iscritti: Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca), Ineos Britannia (Challenger of Record), Luna Rossa, Alinghi e appunto l’equipaggio statunitense, in attesa di altre squadre che potrebbero aggiungersi nelle prossime settimane. Il team a stelle e strisce rappresenterà il New York Yacht Club, ovvero il sodalizio che ha detenuto il prestigioso trofeo dal 1851 (anno della sua nascita) al 1983 (quando perse contro gli australiani di Liberty). Il rinomato ente della grande Mela sosterrà la formazione proprio come ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022)parteciperà allaCuple anticipazioni di ieri, è arrivato l’annuncio ufficiale e così la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo può già vantare cinque iscritti: Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca), Ineos Britannia (Challenger of Record),, Alinghi e appunto l’equipaggio statunitense, in attesa di altre squadre che potrebbero aggiungersi nelle prossime settimane. Il team a stelle e strisce rappresenterà il New York Yacht Club, ovvero il sodalizio che ha detenuto il prestigioso trofeo dal 1851 (anno della sua nascita) al 1983 (quando persegli australiani di Liberty). Il rinomato ente dellaMela sosterrà la formazione proprio come ...

Advertising

ATeile : Amati America's Cup B1700/85 Endeavour Rumpf Pre-montato 1:50 Modell - CupInfo : RT @zazoomblog: America’s Cup 2024 Cork favorita per ospitare l’evento? 500 milioni di benefici ma sbuca l’ipotesi Malaga… - #America’s #f… - zazoomblog : America’s Cup 2024 Cork favorita per ospitare l’evento? 500 milioni di benefici ma sbuca l’ipotesi Malaga… -… - farevelanet : America’s Cup: Cork rilancia sulla sede per la AC37 - pietroderiu : @EnricoLetta Ora con il nuovo acquisto D’Alema si potrà vincere anche la America’s Cup. -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup America's Cup 2024, cosa sappiamo: Luna Rossa e Alinghi presenti, 4 iscritte, regolamento definito, date e sede incerte OA Sport