Amanda Lear operata al cuore: la foto della cantante, attrice e conduttrice dall'ospedale svizzero

Amanda Lear, celebre cantante, attrice, conduttrice e modella francese con un lungo trascorso in Italia, ha subito un intervento al cuore. Lo ha reso nota lei stessa tramite un post sul suo profilo Instagram, nel quale rivolge un caloroso messaggio ai suoi fan.

Intervento al cuore per Amanda Lear: la foto su Instagram

L'82enne musa di Salvador Dalì e in seguito amante di David Bowie, Amanda Lear, si trova in ospedale: un istituto di Zurigo, secondo quanto riporta la geolocalizzazione del post Instagram pubblicato poche ore fa dalla stessa poliedrica francese. Nello scatto si mostra sul letto d'ospedale e appare in buono stato di forma, sorridente.

