Amanda Lear operata al cuore a 82 anni, ore di angoscia: la fotografia dall'ospedale | Guarda (Di sabato 8 gennaio 2022) Amanda Lear è stata operata al cuore ed è in ospedale. Lo ha rivelato lei stessa sui social. Tantissimi le hanno mostrato affetto e le hanno augurato di rimettersi del tutto il prima possibile. Da quello che traspare dalla foto pubblicata, potrebbe essersi trattato di un intervento programmato. Nella foto postata su Instagram Amanda è nel letto dell'ospedale, ha ancora i tubicini della flebo attaccati al braccio ma sorride. Nel messaggio su Instagram la Lear ha ammesso di essere felice di aver fatto questa operazione. Poi ha svelato che si è trattato di un intervento chirurgico al cuore e che tutto è andato bene: “Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan”. Tra i tanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022)è stataaled è in. Lo ha rivelato lei stessa sui social. Tantissimi le hanno mostrato affetto e le hanno augurato di rimettersi del tutto il prima possibile. Da quello che trasparea foto pubblicata, potrebbe essersi trattato di un intervento programmato. Nella foto postata su Instagramè nel letto dell', ha ancora i tubicini della flebo attaccati al braccio ma sorride. Nel messaggio su Instagram laha ammesso di essere felice di aver fatto questa operazione. Poi ha svelato che si è trattato di un intervento chirurgico ale che tutto è andato bene: “Il mioora è riparato e amerà ancora di più i miei fan”. Tra i tanti ...

