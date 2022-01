Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: allarme giallo in Calabria e Sicilia [DETTAGLI] (Di sabato 8 gennaio 2022) Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: allarme giallo in Calabria e Sicilia DETTAGLI StrettoWeb. L'articolo Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: allarme giallo in Calabria e Sicilia DETTAGLI proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 8 gennaio 2022)inStrettoWeb. L'articoloinproviene da City Roma News.

Advertising

DPCgov : ?? Venerdì #7gennaio ???? #allertaGIALLA meteo-idro ?? su settori di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ??Consulta i… - ilmetauro : Allerta meteo sulle Marche, neve in arrivo @ilmetauro - Montecorriere : Protezione Civile Marche: allerta meteo per neve e vento - infoitinterno : Allerta meteo per le giornate di domenica e lunedì, prevista anche neve - infoitinterno : Neve, allerta meteo in Emilia Romagna. Ecco dove e quando -