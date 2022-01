Allegri squalificato per un turno per gli insulti all’arbitro Sozza: Tutte le decisioni del giudice sportivo (Di sabato 8 gennaio 2022) Massimiliano Allegri, è stato squalificato per un turno, oltre a un’ammenda di 10 mila euro, per aver insultato l’arbitro Sozza. La gara contro il Napoli costa ancora cara a Massimiliano Allegri. Il tecnico dopo aver rimediato un fortunoso pareggio contro un Napoli rimaneggiato dalle assenze, è stato squalificato dal dal giudice sportivo. Allegri a fine gara avrebbe rivolto frasi offensive all’arbitro Sozza. Il tecnico salterà la sfida di domani fra Roma e Juventus. Ecco Tutte le decisioni del giudice sportivo: Gara Soc. UDINESE – Soc. SALERNITANA del 21 dicembre 2021 Il giudice sportivo, rende noto ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 gennaio 2022) Massimiliano, è statoper un, oltre a un’ammenda di 10 mila euro, per aver insultato l’arbitro. La gara contro il Napoli costa ancora cara a Massimiliano. Il tecnico dopo aver rimediato un fortunoso pareggio contro un Napoli rimaneggiato dalle assenze, è statodal dala fine gara avrebbe rivolto frasi offensive. Il tecnico salterà la sfida di domani fra Roma e Juventus. Eccoledel: Gara Soc. UDINESE – Soc. SALERNITANA del 21 dicembre 2021 Il, rende noto ...

